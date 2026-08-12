‎दिव्यांग बच्चों को हर माह मिलेगा 600 रुपये एस्कॉर्ट भत्ता

बरेली। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाले गंभीर एवं बहु-दिव्यांग बच्चों को नियमित विद्यालय आने-जाने में सहायता के लिए एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना कार्यालय ने प्रदेश के 14,152 विद्यार्थियों के लिए 849.12 लाख रुपये की धनराशि एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से जिलों को जारी की है। पात्र बच्चों को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह तक भत्ता मिलेगा। इस योजना का लाभ पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, बहु दिव्यांग और जापानी इंसेफलाइटिस/एईएस श्रेणी के ऐसे बच्चों को मिलेगा, जो दिव्यांगता के कारण बिना सहायता विद्यालय आने जाने में असमर्थ हैं।

इसके लिए सक्षम अधिकारी से जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना जरूरी है। भत्ते की राशि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। योजना का लाभ बरेली के 202, बदायूं के 352 व शाहजहांपुर के 310 व पीलीभीत के 177 जबकि लखीमपुर खीरी के 452 दिव्यांग बच्चों को मिलना है। भुगतान के लिए प्रेरणा पोर्टल पर आधार सत्यापित और मार्क्ड लाभार्थियों की सूची का खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए की अध्यक्षता वाली समिति सत्यापन करेगी। इसके बाद पीएफएमएस के जरिए आधार आधारित भुगतान किया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वित्तीय नियमों और एफएमएंडपी मैनुअल-2024 के प्रावधानों के तहत 31 अगस्त 2026 तक भुगतान प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।