हरियाणा के 13 जिलों में दौड़ रहे दो लाख से ज्यादा पुराने वाहन

विशेष:गुरुग्राम,गौरव चौधरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को रोकने के तमाम दावों के बीच सड़कों पर पुराने और जर्जर वाहनों का संचा

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को रोकने के तमाम दावों के बीच सड़कों पर पुराने और जर्जर वाहनों का संचालन बदस्तूर जारी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि एनसीआर में शामिल हरियाणा के 13 जिलों में इस समय दो लाख 22 हजार 630 एंड ऑफ लाइफ (पुराने) वाहन सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहे हैं। इनमें अकेले साइबर सिटी गुरुग्राम में 20 हजार से अधिक ऐसे वाहन हैं, जो हवा में जहरीला धुआं घोल रहे हैं। छह महीने में 4,722 वाहन जब्त

कार्यवाही की जानकारी रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी से जून के बीच परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कुल चार हजार 722 खटारा वाहनों को जब्त किया है। यानी प्रशासन रोजाना औसतन 100 पुराने वाहनों को जब्त किया जा रहा है।

वाहनों की स्क्रैपिंग कार्रवाई के दौरान पिछले छह महीनों में दो हजार 134 वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) कराया जा चुका है। इसके साथ ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर से बाहर भेजने के लिए छह हजार वाहनों को एनओसी जारी की गई है। केवल जून महीने में ही एक हजार 260 वाहनों की एनओसी बनाई गई है।

एनजीटी के नियम और प्रशासन की सख्ती राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे वाहनों का संचालन गैर-कानूनी है। सीएक्यूएम की रिपोर्ट के बाद पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने अब जब्ती और स्क्रैपिंग का महाअभियान शुरू करने का फैसला किया है।

वाहन मालिकों को सूचनाएँ 24 जुलाई को हुई सीएक्यूएम की बैठक में मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। 10 और 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों के पंजीकृत मोबाइल पर सीधे संदेश भेजे जाएंगे, जिसमें उन्हें वाहन स्क्रैप कराने या एनसीआर से बाहर की एनओसी लेने की हिदायत दी जाएगी। प्रमुख समाचार पत्रों में नोटिस जारी कर वाहन स्वामियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस और आरटीए की संयुक्त टीमें प्रमुख चौराहों, नाकों और पार्किंग स्थलों पर चेकिंग बढ़ाएंगी ताकि खटारा वाहनों को तुरंत जब्त किया जा सके.