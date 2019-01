कर्नाटक सरकार पर संकट: कुमारस्वामी बोले, मुझे बताने के बाद बीजेपी नेताओं से मिले कांग्रेस के तीन विधायक, सरकार को नहीं कोई खतरा

कर्नाटक कांग्रेस (Karnata Congress) विधायकों की तरफ से मुंबई के एक होटल में बीजेपी नेताओं की मुलाकात और खरीद फरोख्त (Horse Trading) की बात सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumarswamy) ने कहा कि उनकी सरकार को किसी तरह को कोई खतरा नहीं है।

मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा- “तीनों ही (कांग्रेस के विधायक) लगातार मेरे संपर्क में हैं। मुझे सूचित करने के बाद वे मुंबई गए। मेरी सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। मैं जानता हूं कि बीजेपी किनसे संपर्क साधने को कोशिश कर रही है और वे क्या प्रस्ताव दे रहे है। मैं इसे संभाल सकता हूं, मीडिया को क्यों इतनी चिंता है?”

Karnataka CM HD Kumaraswamy: All 3 of them (Congress MLAs) are continuously in contact with me. They went to Mumbai after informing me. My govt isn't under any threat. I know who all BJP is trying to contact & what they're offering. I can handle it, why should media be concerned? pic.twitter.com/GJSJlmNDp8