जिले में 62.11 प्रतिशत धान की रोपाई पूरी, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर हो उपलब्ध

बाढ़ व सुखाड़ से निपटने को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ​जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता। राज्य में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने तथा कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में जहानाबाद की जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने समाहरणालय से भाग लिया और जिले की अद्यतन तैयारियों की जानकारी दी। ​बैठक के दौरान बिहार राज्य मौसम सेवा केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बारिश की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें राज्य में 57.9 प्रतिशत वर्षा विचलन दर्ज किया गया। इस स्थिति को देखते हुए संभावित सुखाड़ और बाढ़ दोनों से निपटने के लिए विभागवार रणनीतियों पर चर्चा हुई। ​

कृषि विभाग की रिपोर्ट

ट्रांसफार्मर की मांग

समीक्ष के क्रम में कृषि विभाग ने अवगत कराया कि जहानाबाद जिले में वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 62.11 प्रतिशत धान की रोपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य सचिव ने किसानों को समय पर पानी और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया। ​डीएम ने की ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की मांग ​सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डीएम श्रीमती भूटिया ने मुख्य सचिव से कृषि क्षेत्रों के लिए 25 केवीए एवं 100 केवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का विशेष अनुरोध किया। इस पर मुख्य सचिव ने किसानों के हित को प्राथमिकता देते हुए जल्द ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ​बैठक के बाद डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और पूर्व तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीडीसी, जिला कृषि पदाधिकारी, जल संसाधन व पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता तथा सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे। फोटो- 03 अगस्त जेहाना- 35 कैप्शन- बाढ़ सुखाड़ को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल जिलाधिकारी छिरिड वाई भूटिया।