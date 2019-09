क्रिमिनल लॉ के ज्ञाता रामजेठमलानी लालू यादव का केस लड़ बने थे आरजेडी से राज्यसभा सांसद

देश के जाने माने कानूनविद, वरिष्ठतम वकील और आरजेडी से राज्यसभा सांसद रामजेठमलानी का आज सुबह 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार में कानून मंत्री रह चुके रामजेठमलानी आखिरी समय में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े और राज्यसभा सांसद बने। कई चर्चित मुकदमे लड़ने वाले रामजेठ मलानी चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के वकील रह चुके हैं। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ी और वह आरजेडी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया।

PM Narendra Modi: I consider myself fortunate to have got numerous opportunities to interact with #RamJethmalani. In these sad moments, my condolences to his family, friends and many admirers. He may not be here but his pioneering work will live on! Om Shanti. https://t.co/cQ5OXrz4OE