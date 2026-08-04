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बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्रेडो वर्ल्ड स्कूल को कांस्य पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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क्रेडो वर्ल्ड स्कूल की अंडर-14 गर्ल्स बैडमिंटन टीम ने सीबीएसई क्लस्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 में कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता दिल्ली पब्लिक स्कूल, गया में हुई। दिव्यांशी प्रकाश और सृष्टि कुमारी ने उत्कृष्ट खेल कौशल दिखाते हुए इस सफलता को हासिल किया, जिसके लिए स्कूल प्रबंधन ने उन्हें बधाई दी।

बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्रेडो वर्ल्ड स्कूल को कांस्य पदक

धनबाद। क्रेडो वर्ल्ड स्कूल की अंडर-14 गर्ल्स बैडमिंटन टीम ने सीबीएसई क्लस्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता दिल्ली पब्लिक स्कूल, गया में हुई थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। क्रेडो वर्ल्ड स्कूल का प्रतिनिधित्व कक्षा 4ए की छात्रा दिव्यांशी प्रकाश और कक्षा 8बी की छात्रा सृष्टि कुमारी ने किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना का परिचय देते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इस सफलता पर विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य तथा सभी शिक्षकों ने दोनों छात्राओं को बधाई दी है।

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