धोखाधड़ी के शिकार 11 पीड़ितों का पैसा वापस कराया

धोखाधड़ी के शिकार 11 पीड़ितों का पैसा वापस कराया
चित्रकूट में 11 पीड़ितों की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तीन लाख 13 हजार 975 रुपये वापस किए हैं। पीड़ितों ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी अरुण कुमार सिंह के अनुसार, साइबर सेल की टीम ने पैसे को उनके खातों में वापस करने के लिए प्रयास किया।
चित्रकूट। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने एवं जॉब दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के शिकार 11 पीड़ितों का पुलिस ने तीन लाख 13 हजार 975 रुपये वापस कराया है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ितों ने आनलाइन ठगी होने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार सिंह को टीम के साथ लगाया गया था। टीम ने प्रयास करते हुए पीड़ितों का पैसा उनके खातों में वापस कराया है।
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