क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये की ठगी
खटीमा में एक मामले में इस्लाम नगर निवासी अफजाल फरीदी ने बताया कि 4 मई 2026 को उनके क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है और कोतवाल विजेंद्र शाह ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।
खटीमा। क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने में आया है। इस्लाम नगर निवासी अफजाल फरीदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि चार मई 2026 को उनके क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी की गई। जिसमें एक लाख रुपये खाते से निकाल लिए गए थे। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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