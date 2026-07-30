अर्मापुर में अनियंत्रित क्रेन ने प्रतिरक्षा कर्मी को रौंदा, मौत
कानपुर के अर्मापुर में एक अनियंत्रित क्रेन चालक ने ड्यूटी जा रहे 55 वर्षीय राम सजीवन को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वे साइकिल से जा रहे थे जब क्रेन ने टक्कर मारी। हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है।
कानपुर। अर्मापुर में अनियंत्रित क्रेन चालक ने ड्यूटी जा रहे प्रतिरक्षा कर्मी को रौंद दिया। हादसे में उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। गोविंद नगर कच्ची बस्ती निवासी 55 वर्षीय राम सजीवन गन फैक्ट्री में एमसीएम के पद पर कार्यरत थे। परिवार में पत्नी सरिता, बेटा पवन और बेटी जया व कीर्ति हैं। परिजन ने बताया कि गुरुवार सुबह वह साइकिल से ड्यूटी जा रहे थे। विजय नगर चौराहा के पास पीछे से आ रहे क्रेन चालक ने साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ने भागने के प्रयास में उन्हें रौंद दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस बीच चालक मौका पाकर भाग निकला। पुलिस उन्हें हैलट अस्पताल ले गई, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अर्मापुर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें