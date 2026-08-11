कानपुर एक्सप्रेसवे के क्रैश बैरियर और एक्सपेंशन ज्वाइंट में आई अब दरार

शॉर्ट बायो: कृष्ण कुमार मिश्र पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में जनपद उन्नाव ब्यूरो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव कृष्ण कुमार मिश्र भारतीय प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में जनपद उन्नाव ब्यूरो इंचार्ज हैं। वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रतापगढ़, कानपुर साउथ, बुंदेलखंड में बांदा और अब उन्न्नाव में पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

करियर का सफर (डेस्क से रिपोर्टिंग) कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2012 में राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय सहारा में डेस्क पर रहे, जहां खबरों के सम्पादन में निपुण हुए। वर्ष 2014 फरवरी से 2015 जनवरी तक अमर उजाला की रोहतक यूनिट में डेस्क पर रहे। जहां जींद, सोनीपत, फतेहाबाद और सिरसा जैसे प्रमुख जिलों की कमान संभाली। वर्ष 2015 फरवरी में ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में बतौर ब्यूरो इंचार्ज जनपद उन्नाव टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में बीजेएमसी होने के कारण कृष्ण कुमार मिश्र को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। क्राइम और राजनीति पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च, समसामयिक घटनाक्रम आदि पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ स्टोरीज लिख रहे हैं।

एंटरटेनमेंट और विजन क्राइम, राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम आदि पर कृष्ण कुमार मिश्र की गहरी समझ है। उन्होंने कई एक्सक्लूसिव खबरें की हैं। कृष्ण कुमार मिश्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता

क्राइम, राजनीति, हेल्थ, सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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