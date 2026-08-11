कानपुर एक्सप्रेसवे के क्रैश बैरियर और एक्सपेंशन ज्वाइंट में आई अब दरार
उन्नाव में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के क्रैश बैरियर और एक्सपेंशन ज्वाइंट में दरारें आई हैं। पुल के क्रैश बैरियर में गहरी दरार से एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति खतरनाक है, जिससे तेज रफ्तार वाहन हादसे का शिकार हो सकते हैं।
उन्नाव, वरिष्ठ संवाददाता। एनएचएआई के लिए पनौती बन चुका कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के क्रैश बैरियर और एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी अब दरारें आने लगी हैं। किमी 30.1 पर चिरैया नाले के ऊपर बने पुल के क्रैश बैरियर में आई दरार से पूरे एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी गैप नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के रोज नई जगह धंसने के बीच आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने इसकी पड़ताल की। एक्सप्रेसवे पर कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में सोहरामऊ में चिरैया नाले पर बने पुल के क्रैश बैरियर में दरार दिखी।
तीन फिट ऊंचे बैरियर में लगभग सवा दो फिट तक दरार स्पष्ट नजर आ रही है। दरार इतनी गहरी है कि इसके कुछ हिस्सों में गौर से देखने पर आरपार नजर आ रहा है। पुल निर्माण के विशेषज्ञों का कहना है कि क्रैश बैरियर में दरार काफी खतरनाक मानी जाती है, यदि पुल पर हो तो यह खतरा और बढ़ जाता है। क्योंकि, तेज गति से वाहन के टकराने पर यह दबाव नहीं झेल पाएगा और टूट जाएगा। ऐसे में यदि कोई तेज रफ्तार वाहन इससे टकराता है तो उसके 40 फीट नीचे चिरैया नाले गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी पुल पर एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी गैप दिख रहा है। उसके आगे सड़क की तारकोल में लगभग 10 फीट लंबी दरार है। ऐसे में लोगों को बचकर निकलना पड़ रहा है। बता दें कि एक्सप्रेसवे पहली बारिश को झेल नहीं पा रहा है। किलोमीटर 63.8 और 63.9 के आसपास सड़क पर मरम्मत के बाद फिर से दरार पड़ने के साथ ही गड्ढा हो गया है। खास बात यह है कि शनिवार को ही यहां मरम्मत का काम कराया गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Mishra
शॉर्ट बायो: कृष्ण कुमार मिश्र पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में जनपद उन्नाव ब्यूरो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव कृष्ण कुमार मिश्र भारतीय प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में जनपद उन्नाव ब्यूरो इंचार्ज हैं। वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रतापगढ़, कानपुर साउथ, बुंदेलखंड में बांदा और अब उन्न्नाव में पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (डेस्क से रिपोर्टिंग) कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2012 में राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय सहारा में डेस्क पर रहे, जहां खबरों के सम्पादन में निपुण हुए। वर्ष 2014 फरवरी से 2015 जनवरी तक अमर उजाला की रोहतक यूनिट में डेस्क पर रहे। जहां जींद, सोनीपत, फतेहाबाद और सिरसा जैसे प्रमुख जिलों की कमान संभाली। वर्ष 2015 फरवरी में ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में बतौर ब्यूरो इंचार्ज जनपद उन्नाव टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में बीजेएमसी होने के कारण कृष्ण कुमार मिश्र को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। क्राइम और राजनीति पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च, समसामयिक घटनाक्रम आदि पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ स्टोरीज लिख रहे हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन क्राइम, राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम आदि पर कृष्ण कुमार मिश्र की गहरी समझ है। उन्होंने कई एक्सक्लूसिव खबरें की हैं। कृष्ण कुमार मिश्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
क्राइम, राजनीति, हेल्थ, सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग