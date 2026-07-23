हाजिरी बनाकर गायब रहने वाले शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा

बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले के सरकारी विद्यालयों में हाजिरी बनाकर घंटों विद्यालय से बाहर रहने वाले शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों पर अब शिक्षा विभाग में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे शिक्षकों पर अब जिला शिक्षा कार्यालय की पैनी नजर रहेगी। अब संदिग्ध शिक्षकों की माहवार ऑनलाइन हाजिरी का प्रिंट निकालकर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई होगी। इस तरह की शिकायतें लगातार मिलने के बाद नए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) राजन कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे शिक्षकों को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ई-शिक्षाकोष मोबाइल एप पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति की विशेष निगरानी के लिए अनुमंडलवार टीम गठित कर दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने बताया कि कई विद्यालयों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक सुबह ई-शिक्षाकोष एप पर उपस्थिति दर्ज करने के बाद बिना अनुमति विद्यालय छोड़ देते हैं या लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऑनलाइन उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए बगहा अनुमंडल में उज्ज्वल कुमार, बेतिया अनुमंडल में कुमार शिवम मणि तथा नरकटियागंज अनुमंडल में विशाल कुमार को ई-शिक्षाकोष पर दर्ज उपस्थिति की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे अनुमंडल का पर्यवेक्षण अरुण कुमार अकेला (एसीपी-एमआईएस प्रभारी) करेंगे, जबकि पत्राचार एवं संचिका संधारण का दायित्व अगस्त्य कश्यप को सौंपा गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.