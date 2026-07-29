सुपौल : अवैध नर्सिंग होम पर शिकंजा, तीन क्लीनिक सील कर संचालकों पर प्राथमिकी

वीरपुर में प्रशासन ने अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दो दिन में तीन नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई और उन्हें सील कर दिया गया। बिना वैध पंजीकरण के संचालित स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

वीरपुर, एक संवाददाता। जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है।

अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को दो तथा बुधवार को एक अवैध नर्सिंग होम पर वीरपुर में छापेमारी कर उन्हें सील कर दिया गया। आवश्यक कागजात और वैध पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। छापेमारी अभियान के दौरान बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र में संचालित लोटस, न्यू प्रिया एवं आस्था नर्सिंग होम को सील किया गया। कार्रवाई से पहले वहां भर्ती मरीजों को सुरक्षित रूप से अनुमंडलीय अस्पताल अथवा उनकी इच्छा के अनुसार अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कराया गया, ताकि उपचार प्रभावित न हो।

सरकारी निर्देशों का पालन छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे बीडीओ सुजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार बिना वैध पंजीकरण और निर्धारित मानकों के संचालित किसी भी स्वास्थ्य संस्थान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएचसी बसंतपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अर्जुन चौधरी के आवेदन पर तीनों नर्सिंग होम संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कार्रवाई के दौरान बसंतपुर के सीओ ब्रजेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष संजय कुमार दास तथा पुलिस बल के जवान मौजूद रहे।

टास्क फोर्स का गठन इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ बाबू साहब झा ने बताया कि जिले के सभी अनुमंडलों में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि एक माह पूर्व ही संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर अवैध स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।