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गम्हरिया और आदित्यपुर में छापेमारी, 500 लीटर अवैध महुआ शराब व 37 हजार जावा नष्ट; तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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सरायकेला में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। 37 हजार लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया और 500 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई। तीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि अभियान जारी रहेगा।

गम्हरिया और आदित्यपुर में छापेमारी, 500 लीटर अवैध महुआ शराब व 37 हजार जावा नष्ट; तीन गिरफ्तार
गम्हरिया और आदित्यपुर में छापेमारी, 500 लीटर अवैध महुआ शराब व 37 हजार जावा नष्ट; तीन गिरफ्तार

सरायकेला । अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग की टीम ने गम्हरिया थाना क्षेत्र के जामजोड़ा और आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सपड़ा गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की।

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अभियान की सफलता

इस कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बनाने के लिए रखे गए 37 हजार लीटर जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 500 लीटर तैयार अवैध महुआ शराब भी बरामद की गई। इस मामले में संलिप्त तीन कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अंतरक्रिया का विवरण

उत्पाद विभाग के एसआई सोनू कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान अवैध शराब के निर्माण और कारोबार में संलिप्त तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से शराब ढोने में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कूटी और शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्रियां भी जब्त की गईं।

भविष्य की योजना

विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस प्रकार के अवैध धंधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस छापेमारी दल में एसआई सोनू कुमार के साथ सहायक अवर निरीक्षक सौदागर पंडित, सिपाही महेंद्र रविदास और उत्पाद विभाग तथा होमगार्ड के अन्य जवान शामिल थे। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है。

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस छापेमारी में कितनी अवैध शराब जब्त की गई?
इस छापेमारी में 500 लीटर तैयार अवैध महुआ शराब जब्त की गई।
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