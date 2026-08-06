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जांच के लिए भेजे छह नमूना, 1454 किलोग्राम आटा सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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गाजीपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। सहायक आयुक्त रमेशचंद्र पाण्डेय के निर्देशन में छह नूमना संग्रहित किए गए और 1454 किलोग्राम आटा सीज किया गया। विभिन्न विनिर्माण प्रतिष्ठानों से चक्की फ्रेश और गेहूं के आटे के नमूने लिए गए। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।

जांच के लिए भेजे छह नमूना, 1454 किलोग्राम आटा सीज

गाजीपुर, संवाददाता। सहायक आयुक्त (खाद्य) रमेशचंद्र पाण्डेय के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ बुधवार को अभियान चलाया गया। इसमें कुल छह नूमना संग्रहित करते हुए जांच के लिए भेजा गया। वहीं 1454 किलोग्राम आटा सीज किया गया। इससे मिलावटी सामग्री का विक्रय करने वालों में खलबली मच गयी है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम ने जमलापुर देहाती स्थित राजेश प्रसाद के विनिर्माण प्रतिष्ठान मेसर्स-राजेश इण्टरप्राइजेज से आटा (गोपाल भोग ब्राण्ड) एवं आटा (सम्पूर्ण भोग) का एक एक नमूना संग्रह किया। डेहमा, ताजपुर स्थित संजय यादव के विनिर्माण प्रतिष्ठान मेसर्स-अर्चना एग्रो इण्डस्ट्रिज से चक्की फ्रेश आटा का एक नमूना और 1376 किलोग्राम चक्की फ्रेस आटा जब्त किया गया।

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जिसकी अनुमानित किमत 34400.00 रुपया है। बिरनो स्थित प्रेमकुमार यादव के विनिर्माण प्रतिष्ठान मेसर्स-चौधरी इण्टरप्राइजेज से गेहू का आटा का एक नमूना और 78 किलोग्राम गेहू का आटा जब्त किया गया। जिसका अनुमानित किमत 2340.00 रूपया है। रेवतीपुर स्थित ममता राय के विनिर्माण प्रतिष्ठान मेसर्स-बाबा विश्वनाथ राइस एण्ड फ्लोर मिल से गेहू का आटा (किसान शक्ति भोग ब्राण्ड) का दो नमूना संग्रह किया गया। संग्रहित नमूनें खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेज दिया गया है। अब जॉच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषि पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुलाबचन्द गुप्ता, बिपिन कुमार गिरि, धनन्जय सिंह, अरविन्द्र प्रजापति, पंकज कुमार कन्नौजिया, अमरनाथ मौजूद रहे।

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