जमाखोरी पर लाइसेंस निरस्त होगा
गाजियाबाद में कृषि केंद्रों द्वारा फसल उर्वरकों की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरकों की कमी और कालाबाजारी का सामना करने के लिए कृषि विभाग लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय ले रहा है। इससे किसान को सही मूल्य पर उर्वरक मिल सकेगा।
गाजियाबाद, मोहित शर्मा। फसल उर्वरकों की जमाखोरी करने वाले कृषि केंद्रों का अब लाइसेंस निरस्त होगा। यह कार्रवाई उर्वरकों की कालाबाजारी और हेरफेर करने वाले केंद्र संचालकों पर भी की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि किसान फसलों में अधिक उत्पादकता लेने के लिए ज्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते है। इसका असर उर्वरक बेचने वाले कृषि केंद्रों पर भी पड़ता है। कई बार उर्वरकों की कमी हो जाती है तो कई बार केंद्र ज्यादा दाम में उर्वरकों को बेचने के लिए उर्वरकों की जमाखोरी या कालाबाजारी होने की संभावना होती है। इसको लेकर कृषि विभाग अब कार्रवाई करेगा।
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