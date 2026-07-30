विद्यालयों के पास बिक रहा था तंबाकू-गुटखा, छह का चालान

बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति व विद्यालयों के आसपास अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस, बाल संरक्षण विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पैरालीगल वोलेंटियर की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट एवं बाजार क्षेत्रों में सघन चेकिंग की। अभियान के दौरान उपनिरीक्षक सुनील कुमार वर्मा, सीएमओ कार्यालय के जिला सलाहकार अभय कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी अल्का मिश्रा, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक राजीव कुमार व पीएलवी सुमन द्वारा रेलवे स्टेशन व बाजार का निरीक्षण करने के बाद विद्यालयों के आसपास की दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान विद्यालयों के समीप प्रतिबंधित सामिग्री की बिक्री व अनियमितताएं पाए जाने पर छह दुकानदारों के विरुद्ध चालान की कानूनी कार्यवाही की गई।