जिले में 57 मासूमों से कराई जा रही मजदूरी, 45 संचालकों को नोटिस
जिले में बाल श्रम के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, श्रम विभाग ने 45 स्थानों पर छापेमारी कर 57 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया है। संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। पिछले वर्ष भी कई बाल श्रमिक पाए गए थे और उनके पुनर्वास की कार्रवाई की गई थी।
जिले में बाल श्रम के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान में श्रम विभाग की कार्रवाई ने कई प्रतिष्ठानों की पोल खोल दी है। एक जुलाई से 30 अगस्त तक चल रहे अभियान के तहत अब तक 45 स्थानों पर छापेमारी कर 57 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया है। इन बच्चों से काम कराने वाले 57 होटल, ढाबा, वर्कशॉप, दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। श्रम विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि संचालकों का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन माह से एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि जहां कहीं भी बाल श्रम होता दिखे, उसकी सूचना तत्काल दें ताकि बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित भविष्य से जोड़ा जा सके。
गत वर्ष निरीक्षण में मिले थे 80 बाल श्रमिक
वर्ष 2025 के अभियान में 61 निरीक्षणों के दौरान 80 बाल श्रमिक मिले थे। विभाग ने बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें स्कूलों से जोड़ने की पहल की थी, जबकि संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। इस बार भी विभाग ने साफ संदेश दिया है कि बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी।
कोट:
एक июля से 30 अगस्त तक जिले में विशेष बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 45 स्थानों के निरीक्षण में 57 बाल श्रमिक चिन्हित किए गए हैं और संबंधित 57 संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। पिछले वर्ष 61 निरीक्षणों में 80 बाल श्रमिक मिले थे, जिन्हें शिक्षा से जोड़ने के साथ दोषी संचालकों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई थी।
- अरविन्द कुमार मद्धेशिया, सहायक श्रम आयुक्त
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