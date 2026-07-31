Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्व सांसद सहित चार रोलिंग मिलों का निरीक्षण, नोटिस दिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरनगर में प्रदूषण विभाग ने वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूर्व सांसद कादिर राणा की चार रोलिंग मिलों का निरीक्षण किया। सभी पर पर्यावरणीय नियंत्रण उपकरणों की कमी के लिए नोटिस दिया गया। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी कि मानकों का पालन आवश्यक है।

पूर्व सांसद सहित चार रोलिंग मिलों का निरीक्षण, नोटिस दिए

मुजफ्फरनगर जनपद में वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा मानकों का पालन नहीं करने पर गुरुवार करे रात में प्रदूषण विभाग का अभियान चला। रात में सिटी मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने पूर्व सांसद कादिर राणा सहित चार रोलिंग मिलों का औचक निरीक्षण किया। सभी पर पर्यावरणीय नियंत्रण उपकरण नहीं मिलने पर कार्रवाई को लेकर नोटिस दिए। इस कार्रवाई से औद्योगिक संचालकों में हड़कंप मचा रहा।सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी गीतेश चंद्रा, एई संतोष कुमार सहित अन्य अधिकारी की संयुक्त टीम गुरुवार रात रोलिंग मिलों के निरीक्षण के लिए निकली।

संयुक्त टीम ने देर शाम चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान शहर के सुजड़ू और राणा चौक के आसपास संचालित होने वाली प्रमुख रोलिंग मिलों सहित कई अन्य औद्योगिक इकाइयों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद कादिर राणा की राना स्टील, इसी के बगल में संजय जैन की सर्वोत्तम रोलिंग मिल, चौधरी अर्शन और राणा सेरामिक की जांच शुरू की। अधिकारियों ने विशेष रूप से उद्योगों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कार्यप्रणाली, उनकी वास्तविक क्षमता तथा अन्य तय पर्यावरणीय मानकों की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों व स्वामियों को सख्त चेतावनी दी गई। टीम ने निर्देश दिए कि सभी वैधानिक प्रावधानों और पर्यावरणीय मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन तुरंत सुनिश्चित किया जाए। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी गीतेश चंद्रा ने बताया कि इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों चालू नहीं मिले। नोटिस देकर निर्देश दिए कि वह हमेशा चालू हालत में रखा जाए। यदि किसी भी इकाई में मानकों की अनदेखी या लापरवाही पाई गई, तो संबंधित उद्योग के खिलाफ सीलिंग सहित कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।