मंदिरों के आसपास खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापा, पेड़ा-पनीर समेत तीन नमूने भरे

मंदिरों के आसपास खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापा, पेड़ा-पनीर समेत तीन नमूने भरे
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बिधूना क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी की। पैड़ा, डोडा बर्फी और पनीर के नमूनों की जांच की गई, जिनमें से तीन मानक के विपरीत पाए गए। संबंधित कारोबारियों को सुधार नोटिस जारी किया गया और खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता फेलाई गई।
मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को बिधूना क्षेत्र में छापेमारी की। देवघाट मंदिर के आसपास खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों की जांच कर पेड़ा, डोडा बर्फी और पनीर के तीन नमूने लिए गए। वहीं चलित प्रयोगशाला से देवकली मंदिर और देवघाट मंदिर क्षेत्र में 15 खाद्य नमूनों की त्वरित जांच की गई। इनमें तीन नमूने मानक के विपरीत पाए गए। जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास ने बिधूना में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की। देवघाट मंदिर क्षेत्र में पेड़ा की आपूर्ति करने वाले भगत सिंह चौराहा बिधूना स्थित एक खाद्य कारोबारी के यहां से पेड़ा का नमूना लिया गया।
इसके बाद बिधूना स्थित लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से डोडा बर्फी और पनीर के नमूने लिए गए। विभाग की ओर से लिए गए तीनों नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद नमूना मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर मिली कमियों को लेकर संबंधित कारोबारियों को सुधार नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इसके अलावा शासन से मिली खाद्य सुरक्षा चलित प्रयोगशाला के माध्यम से देवकली मंदिर औरैया और देवघाट मंदिर बिधूना के आसपास स्थित प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के कुल 15 नमूनों की मौके पर त्वरित जांच की गई। जांच में तीन नमूने मानक के विपरीत पाए गए। संबंधित कारोबारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
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