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सीपीएस की टीम कबड्डी अंडर-17 में बना चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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कबडडी प्रतियोगिता में सीपीएस के अंडर-17 टीम ने दूसरी बार चैंपियन बनकर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागी अन्य विद्यालयों की टीमें थीं। चैंपियन बनने पर टीम का भव्य स्वागत किया गया और प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

सीपीएस की टीम कबड्डी अंडर-17 में बना चैंपियन
सीपीएस की टीम कबड्डी अंडर-17 में बना चैंपियन

बिंदकी, संवाददाता। कबडडी प्रतियोगिता में सीपीएस के बच्चों ने दूसरी दफा दमखम दिखाकर चैंपियन बना। अंडर-17 टीम के खिलाड़ियों ने ट्राफी उठाकर खुशिया मनाई। चैंपियन बनकर विद्यालय लौटे होनहारों को विद्यालय स्टॉफ ने भव्य स्वागत किया। प्रधानाचार्य ने प्रत्येक खिलाड़ी की हौसलाफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया।जनपद कन्नौज के छिबरामऊ स्थित जीडी गोयनका विद्यालय में गैर जनपदों के विद्यालयों की प्रतिभाशाली टीमों ने प्रतिभाग किया। इसी टूर्नामेंट में जिले के बिंदकी स्थित सीपीएस की ओर से अंडर-17 टीम भी पहुंची थी। कबडडी टीम में नितिन चौधरी, आदित्य, निखिल, प्रान्जुल राय, आर्यन, सक्षम, निखिल, आयुष राज, अभिनव सिंह, प्रिंस, हर्ष सिंह शामिल रहे।

टीम के खिलाड़ियों ने प्रत्येक मुकाबलों में दमखम दिखाकर फाइनल में पहुंच गए। इसके बाद फाइनल में भी जमकर पसीना बहाया और दूसरी दफा टीम ने चैंपियन बनकर जिले और विद्यालय का नाम रोषन किया। चैंपियन बनकर विद्यालय लौटे होनहारों को प्रबंध समिति के सुनील श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, रेखा, निर्देशिका प्राची व प्रधानाचार्य डॉ. नितिन तिवारी विजेता खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों बधाई दी। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

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