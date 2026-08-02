हृदयाघात में सीपीआर से बच सकता है जीवन
वाराणसी में बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा शनिवार को सीपीआर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों को हृदयाघात के समय त्वरित मदद देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सही समय पर सीपीआर से कई जीवन बचाए जा सकते हैं।
वाराणसी। कृषि विज्ञान संस्थान, बीएचयू की ओर से शनिवार को सीपीआर पर प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। इसमें हृदयाघात होने पर पीड़ित को त्वरित, प्रभावी एवं वैज्ञानिक जीवनरक्षक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने सीपीआर का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि हृदयाघात के बाद के प्रारंभिक कुछ मिनट किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत निर्णायक होते हैं। यदि सही समय पर सही तकनीक से सीपीआर दिया जाए तो कई जीवन बचाए जा सकते हैं। कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए सीपीआर प्रशिक्षण जरूरी है।
लोगों को इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान डीन प्रो. एसके सिंह आदि मौजूद रहे।
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