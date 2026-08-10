Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात किया : राय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

पीलीभीत में भाकपा माले कार्यालय पर मरौरी ब्लाक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें शम्स विकास को नया सचिव चुना गया। जिला सचिव देवाशीष राय ने भाजपा की जनविरोधी नीतियों पर सवाल उठाए और जनता के बीच आक्रोश का जिक्र किया। सम्मेलन में हाल के मुद्दों और पार्टी कामकाज की समीक्षा की गई।

जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात किया : राय

पीलीभीत। शहर की वल्लभनगर कॉलोनी स्थित भाकपा माले कार्यालय पर मरौरी ब्लाक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। नई समिति का गठन कर शम्स विकास को नया सचिव बनाया गया। भाकपा माले के ब्लाक सम्मेलन में जिला सचिव देवाशीष राय ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा के जनविरोधी चेहरे का पर्दाफाश हो चुका है। जनता, छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलवाने वाले जन प्रतिनिधियों से इस्तीफा मांग रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना ने भाजपा को बेनकाब किया है। ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात किया, जिसके चलते जनता में व्यापक आक्रोश है। अब हमें जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए एक मजबूत आंदोलन खड़ा करना होगा। मरौरी ब्लाक के सचिव शम्स विकास ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, पुलिसिया उत्पीड़न की मार झेल रही है। छोटे मझोले किसान कर्ज के जाल में फंसे हुए है। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। सम्मेलन में मौजूद प्रतिनिधियों ने पार्टी के कामकाज की समीक्षा कर आगामी दो वर्षों के लिए 11 सदस्यीय नई समिति का चयन किया। सर्वसम्मति से शम्स विकास को नया सचिव चुना गया। नई समिति में शम्स विकास, सुभाष, मनोहर लाल, उमर, किशनलाल, गीता, प्रभाष, रामचन्द्र वर्मा, सचिन, कुटिश्वर, सहदेव को चुना गया। पूरनपुर ब्लाक सचिव देवीदयाल के पर्यवेक्षण में सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस मौके पर भाकपा माले कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।