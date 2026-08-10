जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात किया : राय

पीलीभीत। शहर की वल्लभनगर कॉलोनी स्थित भाकपा माले कार्यालय पर मरौरी ब्लाक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। नई समिति का गठन कर शम्स विकास को नया सचिव बनाया गया। भाकपा माले के ब्लाक सम्मेलन में जिला सचिव देवाशीष राय ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा के जनविरोधी चेहरे का पर्दाफाश हो चुका है। जनता, छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलवाने वाले जन प्रतिनिधियों से इस्तीफा मांग रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना ने भाजपा को बेनकाब किया है। ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात किया, जिसके चलते जनता में व्यापक आक्रोश है। अब हमें जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए एक मजबूत आंदोलन खड़ा करना होगा। मरौरी ब्लाक के सचिव शम्स विकास ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, पुलिसिया उत्पीड़न की मार झेल रही है। छोटे मझोले किसान कर्ज के जाल में फंसे हुए है। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। सम्मेलन में मौजूद प्रतिनिधियों ने पार्टी के कामकाज की समीक्षा कर आगामी दो वर्षों के लिए 11 सदस्यीय नई समिति का चयन किया। सर्वसम्मति से शम्स विकास को नया सचिव चुना गया। नई समिति में शम्स विकास, सुभाष, मनोहर लाल, उमर, किशनलाल, गीता, प्रभाष, रामचन्द्र वर्मा, सचिन, कुटिश्वर, सहदेव को चुना गया। पूरनपुर ब्लाक सचिव देवीदयाल के पर्यवेक्षण में सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस मौके पर भाकपा माले कार्यकर्ता मौजूद रहे।