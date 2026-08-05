दिल्ली आंदोलन के लिए बेगूसराय से पांच हजार कार्यकर्ता होंगे शामिल

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। सीपीआई के जिला कार्यालय में बुधवार को पार्टी की जिला परिषद की बैठक में एक सितंबर को दिल्ली संसद भवन के लिए कूच करने का निर्णय लिया गया। बेगूसराय से पांच हजार की संख्या में जनता शामिल होगी। राष्ट्र व्यापी पदयात्रा अभियान (01 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक) और 20 अगस्त 2026 तक जन जागरण और जन लामबन्दी कार्यक्रम चलाया जाएगा। छात्र-नौजवान पर दमन, गोलीबारी करने वालों पर कार्रवाई व अयोध्या मंदिर से भगवान के चढ़ावा की चोरी करने वालों पर कार्रवाई करने, पेपर लीक पर रोक व समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग शामिल है।

बैठक में चर्चा की गई मांगें

इसी तरह सरकारी संपत्ति कारखानों को बेचना बंद करने और युवा को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों को एमएसपी लागू करने, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने, बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध पर रोक लगाने, भमिहीनों को जमीन और आवास मुहैया कराने, मनरेगा कानून की वापसी, विधायक,सांसद का खरीद-फरोख्त बंद करने आदि मांग शामिल है। उपर्युक्त बातें जिला परिषद बैठक में जानकारी देते हुए भाकपा जिला सचिव व पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय ने कहीं। अध्यक्षता शिक्षक नेता प्रताप नारायण सिंह ने की। सीपीआई के राज्यमंत्री रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार में कोई खुश नहीं है। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए देश की जनवादी ताकत को एक प्लेटफार्म पर आना बहुत जरूरी है। बैठक में पूर्व विधायक रामरतन सिंह, राजेंद्र चौधरी, राजेंद्र सहनी, राजकिशोर सिंह, मनोज पटेल, संजीव कुमार सिंह, सत्यनारायण महतो, भूषण सिंह, अमरेश कुमार, प्रदीप चिंटू आदि थे।