माले की उच्चस्तरीय टीम ने किया दौरा,17 को दीपांकर करेंगे मिल्की मनिहारी का दौरा
बिक्रमगंज के मिल्की मनिहारी गांव में चंदेश्वर चौधरी की हत्या की जांच हेतु भाकपा-माले की टीम ने दौरा किया। विधायक अरुण सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्रामीणों से जानकारी ली और मृतक की पत्नी विमला देवी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।
बिक्रमगंज, निज संवाददाता। दिनारा थाना क्षेत्र के मिल्की मनिहारी गांव में चंदेश्वर चौधरी की हत्या के मामले की जांच के लिए भाकपा-माले की उच्चस्तरीय टीम ने शनिवार को गांव का दौरा किया। काराकाट विधायक अरुण सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और मृतक की पत्नी विमला देवी व परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें