10 अगस्त के 'जेल भरो अभियान' को सफल बनाने की रणनीति, सीपीआई(एम) की बैठक संपन्न
बहरागोड़ा में सीपीआई(एम) की बैठक हुई, जिसमें 10 अगस्त को मजदूरों, किसानों और ग्रामीण मजदूरों के 'जेल भरो अभियान' की रणनीति तैयार की गई। मुख्य वक्ता स्वपन कुमार महतो ने केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने विभिन्न विधेयकों के विरोध में आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया।
बहरागोड़ा। बहरागोड़ा स्थित नेताजी सुभाष शिशु उद्यान परिसर में रविवार को साधन नायक की अध्यक्षता में सीपीआई(एम) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 10 अगस्त को प्रस्तावित मजदूर, किसान एवं ग्रामीण मजदूरों के जिला स्तरीय 'जेल भरो अभियान' को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई।मुख्य वक्ता एवं पार्टी के राज्य स्तरीय सदस्य स्वपन कुमार महतो ने केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार कर रही है। साथ ही बिजली संशोधन विधेयक-2025, शांति अधिनियम-2025, बीज विधेयक-2025 तथा स्थायी नौकरियों के ठेकेदारीकरण का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं से आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया।बैठक
में पूर्वी सिंहभूम जिला महिला नेत्री पानमुनी माझी, लोकल कमेटी सचिव झंटू सिंह, विद्यासागर मांडी समेत कई नेताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान ममता सबर, पप्पू दास, तारकेश्वर घोष, शंकर साहू, बिनेंद्र नायक, हरेंद्र हेंब्रम, अजय गोस्वामी, सुधीर सेनापति सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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