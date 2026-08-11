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दिल्ली रैली की सफलता के लिए भाकपा ने निकाली पदयात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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भाकपा की बहुआरापट्टी शाखा ने दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली की सफलता के लिए एक सितंबर को पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई। सीपीआई राज्य सचिव मंडल सदस्य सुरेन्द्र सौरभ ने मोदी सरकार की विफलताओं पर विचार किया।

दिल्ली रैली की सफलता के लिए भाकपा ने निकाली पदयात्रा

फोटो - 4 बनियापुर में मंगलवार को भाकपा के पदयात्रा में शामिल सीपीआई राज्य सचिव मंडल सदस्य सुरेन्द्र सौरभ व अन्य 6 मढ़ौरा के बहुआरा में मंगलवार को दिल्ली रैली की सफलता के लिए निकाली गई रैली में शामिल भाकपा नेता व कार्यकर्ता मढ़ौरा/ बनियापुर।

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पदयात्रा का आयोजन

एक संवाददाता मढ़ौरा भाकपा की बहुआरापट्टी शाखा की ओर से एक सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली की सफलता के लिए पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों से रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। पदयात्री बहुआरापट्टी से देव बहुआरा, दयालपुर, पूर्णाडीह, ननफर, रेपुरा आदि गांवों में भ्रमण की। जिला सचिव रामबाबू सिंह ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। इन समस्याओं से निजात के लिए एक सितंबर को दिल्ली में आयोजित रैली में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता जरूरी है।

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सभा का आयोजन

पदयात्रा में प्रो रजाक हुसैन, डॉ नुसरत अली, अरमान हुसैन, खुशबून खातून, मीना खातून, वीरेंद्र सिंह, शैरून्न खातून, प्रेम सुंदर मांझी, शमसुद्दीन और मंसूर आलम सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। उधर बनियापुर में पदयात्रा के बाद एक सभा भी की गई। सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई राज्य सचिव मंडल सदस्य सुरेन्द्र सौरभ ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। महंगाई बढ़ी है। बेरोजगार नौजवान और छात्र आत्म हत्या कर रहे हैं। किसान तबाह हो रहे हैं।

समापन भाषण

सीपीआई अंचल सचिव डॉ. वीरेंद्र सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य हरिबलम सिंह तथा सुग्रीव गुप्ता ने भी संबोधित किया। पदयात्रा में तारकेश्वर साह, अमजद अली, मोहमद अली, नियाज़ आलम, अमित विक्की, भोला सिंह, नवल किशोर सिंह, धर्मनाथ सिंह, आशेश्वर सिंह, चंद्रमा प्रसाद,मोहमद अब्बास, मकेश्वर प्रसाद सहित दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रश्न-उत्तर

पदयात्रा का उद्देश्य क्या था?
पदयात्रा का उद्देश्य एक सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली की सफलता के लिए अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना था।
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