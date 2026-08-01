छह से 15 अगस्त तक सीपीआई का चलेगा पदयात्रा अभियान

सीपीआई जिला परिषद की बैठक मधुबनी में हुई। बैठक में जंतर-मंतर आंदोलन के समर्थन और पुलिस कार्रवाई के विरोध में चलाए गए आंदोलनों की समीक्षा की गई। राज्य सचिव ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। बैठक में पदयात्रा और संगठन विस्तार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, और महिला कन्वेंशन में भागीदारी का लक्ष्य रखा गया।

मधुबनी, निज संवाददाता। सीपीआई जिला परिषद की बैठक शनिवार को जिला कार्यालय शहीद भवन में तिरपित पासवान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला मंत्री मिथिलेश झा ने जंतर-मंतर आंदोलन के समर्थन तथा छात्रों-नौजवानों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में चलाए गए आंदोलनों की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक में हुए निर्णय मुख्य अतिथि राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हुए आंदोलन ने भाजपा का वास्तविक चेहरा उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है तथा राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोग असुरक्षित हैं। बैठक में छह से 15 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा एवं संगठन विस्तार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अभियान के दौरान मनरेगा, श्रमिक अधिकार, शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक, विद्युत कानून-2025 वापस लेने, 5000 रुपये मासिक पेंशन, 600 रुपये दैनिक मजदूरी और वर्ष में 200 दिन रोजगार की गारंटी सहित जनसरोकार के मुद्दों पर लोगों से संपर्क किया जाएगा।

महिला कन्वेंशन का लक्ष्य साथ ही एक सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में जिले से हजारों कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण ने 19 अगस्त को पटना में होने वाले महिला कन्वेंशन में जिले से 100 महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य बताया। बैठक को सूर्यनारायण यादव, मनोज मिश्रा, राकेश कुमार पांडेय, आनंद कुमार झा, श्रीप्रसाद यादव, आशेश्वर यादव, बलराम यादव, उदय भूषण महाराज, बालकृष्ण मंडल, महेश यादव, जालेश्वर ठाकुर, मोतीलाल शर्मा, माला देवी, उमाशंकर झा, जुबेर अंसारी तथा मो. जहांगीर और अन्य थे।