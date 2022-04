कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के दामों में बड़ी गिरावट, जानें- अब क्या है रेट

कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने अपनी बूस्टर डोज की कीमत घटा दी है। कोविशील्ड की बूस्टर डोज पहले ₹600 फिक्स थी। जबकि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज 1,200 रुपये निर्धारित थी। लेकिन अब इनके दामों में बदलाव हुआ है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Gaurav Kala Sat, 09 Apr 2022 04:25 PM

