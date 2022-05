राज्यों को सौंपे जाएंगे कोविड अस्पताल, केंद्र सरकार जल्द ही जारी करेगी दिशा-निर्देश

मंत्रालय की मानें तो तीसरी लहर के दौरान भी इनके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। चौथी लहर का खतरा है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जो फीडबैक मिला है, उसके अनुसार चौथी लहर की आशंका बेहद कम है।

Wed, 04 May 2022 11:10 AM

Himanshu Jha हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Wed, 04 May 2022 11:10 AM

