बेटे के सामने महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध पर गाड़ी से फेंका

सहजनवा (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। पति के खिलाफ चल रहे मुकदमे में भरण-पोषण का खर्च दिलाने के नाम पर महिला को हाईकोर्ट ले जाने के बाद वापसी में उसके साथ अश्लीलता और दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर युवक और उसकी साथी युवती ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे बेटे समेत गाड़ी से नीचे फेंक दिया। इसके बाद ईंट से हमला कर घायल कर दिया। गीडा पुलिस ने महिला की तहरीर पर युवक और उसकी साथी युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला वर्तमान में झंगहा क्षेत्र के एक गांव में रहती है। महिला के पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न से जुड़ा मुकदमा चल रहा है। इसी मामले में वह गोरखपुर दीवानी कचहरी आती-जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गीडा सेक्टर पांच में किराये के मकान में रहने वाली एक युवती से हुई। महिला उसके यहां घरेलू काम कर अपना और बेटे का गुजारा करती थी। महिला के अनुसार, सात अगस्त को युवती और उसके दोस्त ने बताया कि हाईकोर्ट चलने पर वहां से भरण-पोषण का खर्च दिलाने में मदद मिलेगी। भरोसे में आकर महिला अपने बेटे को लेकर दोनों के साथ गाड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट चली गई। महिला का आरोप है कि वापसी के दौरान रास्ते में युवक और युवती ने बीयर की छह बोतलें खरीदीं और गाड़ी में पीने लगे। दोनों ने महिला को भी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसने मना कर दिया।