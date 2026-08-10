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बेटे के सामने महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध पर गाड़ी से फेंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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शर्मनाक -विरोध पर कपड़े फाड़े, महिला और बेटे को चलती गाड़ी से फेंका, ईंट से

बेटे के सामने महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध पर गाड़ी से फेंका

सहजनवा (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। पति के खिलाफ चल रहे मुकदमे में भरण-पोषण का खर्च दिलाने के नाम पर महिला को हाईकोर्ट ले जाने के बाद वापसी में उसके साथ अश्लीलता और दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर युवक और उसकी साथी युवती ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे बेटे समेत गाड़ी से नीचे फेंक दिया। इसके बाद ईंट से हमला कर घायल कर दिया। गीडा पुलिस ने महिला की तहरीर पर युवक और उसकी साथी युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला वर्तमान में झंगहा क्षेत्र के एक गांव में रहती है। महिला के पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न से जुड़ा मुकदमा चल रहा है। इसी मामले में वह गोरखपुर दीवानी कचहरी आती-जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गीडा सेक्टर पांच में किराये के मकान में रहने वाली एक युवती से हुई। महिला उसके यहां घरेलू काम कर अपना और बेटे का गुजारा करती थी। महिला के अनुसार, सात अगस्त को युवती और उसके दोस्त ने बताया कि हाईकोर्ट चलने पर वहां से भरण-पोषण का खर्च दिलाने में मदद मिलेगी। भरोसे में आकर महिला अपने बेटे को लेकर दोनों के साथ गाड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट चली गई। महिला का आरोप है कि वापसी के दौरान रास्ते में युवक और युवती ने बीयर की छह बोतलें खरीदीं और गाड़ी में पीने लगे। दोनों ने महिला को भी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसने मना कर दिया।

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महिला के साथ हुआ हमला

आरोप है कि इसके बाद युवक ने गाड़ी में उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी और जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर आरोप है कि युवक और युवती ने मिलकर उसकी कुर्ती फाड़ दी और उसे व उसके बेटे को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। इसके बाद गाड़ी से उतरकर युवक ने ईंट से उसका मोबाइल तोड़ दिया और महिला पर भी ईंट से हमला कर घायल कर दिया। आरोप है कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला ने बताया कि वह सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और उपचार कराया। इसके बाद उसने डायल-112 पर सूचना दी।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस की मदद से वह गोरखपुर पहुंची और गीडा सेक्टर पांच स्थित युवती के मकान पर जाकर जानकारी जुटाई। बाद में थाने पहुंचकर तहरीर दी। बताया जा रहा है कि महिला को जौनपुर में गाड़ी से फेंका गया। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी युवती और उसके साथी रवि प्रताप सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। रास्ते के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

महिला के खिलाफ कौन से व्यक्ति पर मामले दर्ज किए गए हैं?
महिला के खिलाफ आरोपी युवती और उसके साथी रवि प्रताप सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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