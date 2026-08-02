Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेपर लीक मामला : फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली जज का सप्ताह भर में ही तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा का तबादला कर दिया है। जज बलिगा की जगह विशेष जज अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

पेपर लीक मामला : फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली जज का सप्ताह भर में ही तबादला

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा का तबादला कर दिया है। उनके साथ कुल 137 न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है। जज अनु ग्रोवर बलिगा ने इस विशेष अदालत में 25 जुलाई को ही कार्यभार संभाला था और उन्हें पदभार ग्रहण किए अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था। अब उनकी जगह विशेष जज अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो पहले भी पेपर लीक मामलों से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को एक विशेष अदालत को अधिसूचित किया था, जो पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनुचित तरीकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। इसके बाद अनु ग्रोवर बलिगा को इस अदालत का जज बनाया गया था। पेपर लीक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में इस विशेष अदालत का गठन किया गया था.

ये भी पढ़ें:दिल्ली में एक साथ 138 जजों का ट्रांसफर, अब जज अजय गुप्ता करेंगे पेपर लीक मामलों की सुनवाई

आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी कोर्ट :

नीट पेपर लीक मामले में पहली सुनवाई 27 जुलाई को हुई थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद अदालत ने मामले को सोमवार यानी तीन अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया था। सोमवार को कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट और दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी। सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

छह जज संभालेंगे विशेष एनआईए कोर्ट का कार्यभार :

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, जज बलिगा को अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में भेजा गया है, जहां वे आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। इसके अलावा एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विकास ढुल, प्रशांत शर्मा, पुलस्त्य प्रमाचला, किरण बंसल और अमित बंसल को भी जज नियुक्त किया गया है।

प्रश्न और उत्तर

नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किसे नियुक्त किया गया है?
अब उनकी जगह विशेष जज अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Paper Leak Delhi Latest News Transfer अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।