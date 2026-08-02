पेपर लीक मामला : फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली जज का सप्ताह भर में ही तबादला
हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा का तबादला कर दिया है। जज बलिगा की जगह विशेष जज अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा का तबादला कर दिया है। उनके साथ कुल 137 न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है। जज अनु ग्रोवर बलिगा ने इस विशेष अदालत में 25 जुलाई को ही कार्यभार संभाला था और उन्हें पदभार ग्रहण किए अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था। अब उनकी जगह विशेष जज अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो पहले भी पेपर लीक मामलों से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को एक विशेष अदालत को अधिसूचित किया था, जो पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनुचित तरीकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। इसके बाद अनु ग्रोवर बलिगा को इस अदालत का जज बनाया गया था। पेपर लीक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में इस विशेष अदालत का गठन किया गया था.
आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी कोर्ट :
नीट पेपर लीक मामले में पहली सुनवाई 27 जुलाई को हुई थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद अदालत ने मामले को सोमवार यानी तीन अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया था। सोमवार को कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट और दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी। सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
छह जज संभालेंगे विशेष एनआईए कोर्ट का कार्यभार :
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, जज बलिगा को अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में भेजा गया है, जहां वे आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। इसके अलावा एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विकास ढुल, प्रशांत शर्मा, पुलस्त्य प्रमाचला, किरण बंसल और अमित बंसल को भी जज नियुक्त किया गया है।
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