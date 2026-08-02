पेपर लीक मामला : फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली जज का सप्ताह भर में ही तबादला

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा का तबादला कर दिया है। उनके साथ कुल 137 न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है। जज अनु ग्रोवर बलिगा ने इस विशेष अदालत में 25 जुलाई को ही कार्यभार संभाला था और उन्हें पदभार ग्रहण किए अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था। अब उनकी जगह विशेष जज अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो पहले भी पेपर लीक मामलों से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को एक विशेष अदालत को अधिसूचित किया था, जो पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनुचित तरीकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। इसके बाद अनु ग्रोवर बलिगा को इस अदालत का जज बनाया गया था। पेपर लीक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में इस विशेष अदालत का गठन किया गया था.