तौकीर समेत 50 उपद्रवियों की जमानत पर आज को निर्णय
बवाल को लेकर जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा समेत 50 उपद्रवियों की जमानत पर बुधवार को कोर्ट निर्णय देगा। ये सभी लोग 26 सितंबर 2025 को कानपुर में बिना अनुमति के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। पुलिस पर हमले और अन्य गंभीर आरोपों में इन पर केस दर्ज किए गए हैं।
बवाल को लेकर जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा समेत करीब 50 उपद्रवियों की जमानत पर बुधवार को कोर्ट अपना निर्णय देगा। इनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ निर्णय आना बाकी है। बता दें कि 26 सितंबर 2025 को कानपुर प्रकरण को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने जुमा की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में भीड़ जुटाने का आह्वान किया था। बिना अनुमति हो रहे इस प्रदर्शन को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उग्र भीड़ ने बवाल कर दिया और जगह-जगह पुलिस पर हमला किया। इसको लेकर पुलिस की ओर से पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक कैंट, प्रेमनगर व किला में दर्ज कराया गया।
इन मुकदमों में सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस से मारपीट, असलहे लूटने, एसिड व पेट्रोल बम से जानलेवा हमला, गालीगलौज, पथराव, षडयंत्र रचने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दहशत फैलाने और सात आपराधिक कानून जैसी धाराएं लगाई हैं। इन सभी मुकदमों में पुलिस ने 101 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा, जिनमें से मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद है। बाकी आरोपी बरेली जेल में हैं और कुछ की जमानत हो चुकी है। अब इनमें से तौकीर रजा खां, फैजुल नवी, मुनीर इदरीसी, हसन अदनान, सईद अहमद, फरहान राजा, मोहम्मद राहिल, सरफराज, मेहताब, फैजान, फरमान रियाज, मुस्तकीम, मोहम्मद ओवैस समेत करीब 50 उपद्रवियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को कोर्ट से फैसला आना है।
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