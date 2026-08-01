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पूर्व एमएलसी के मुकदमे में 38 आरोपी तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीन साल पहले हुए विवाद के संबंध में प्रदर्शन करने के मामले में कोर्ट ने 38 आरोपियों को तलब किया है। अमेठी जिले में पुतला जलाने के आरोप में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चल रहा है। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

पूर्व एमएलसी के मुकदमे में 38 आरोपी तलब

सुलतानपुर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीन साल पूर्व हुए विवाद के विरोध में प्रदर्शन करने और स्मृति ईरानी का पुतला फूंकने के मामले में कोर्ट ने 38 आरोपियों को तलब किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि पूरक चार्जशीट दाखिल होने के बाद एमपी - एमएलए कोर्ट में 87 आरोपियों पर मुकदमा विचाराधीन है। जिसमें कांग्रेस के अमेठी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आरोपी हैं। गैर हाजिर आरोपियों को कोर्ट ने समन और वारंट जारी कर तलब किया है।

23 आरोपियों को समन और गैर हाजिर 15 आरोपियों पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। 29 जुलाई 2022 को अमेठी जिले की गौरीगंज बाजार में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी का पुतला फूंकने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत करीब 100 लोगों के खिलाफ गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दो बार में 87 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की। अगली सुनवाई 17 अगस्त को नियत हुई है।

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