आठ को राजधानी में जुटेंगे न्यायालय कर्मचारी
श्रावस्ती में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की लंबित मांगों के विरोध में 8 अगस्त को गांधी भवन में प्रदेश स्तरीय आमसभा बुलाई है। इस बैठक में विभिन्न जिलों के कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होकर आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित सेवा नियमावली संशोधन और वेतन वृद्धि पर चर्चा होगी।
श्रावस्ती,संवाददाता। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने जिलों के न्यायालयों के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों पर शासनस्तर पर निर्णय न होने के विरोध में आठ अगस्त को राजधानी के गांधी भवन सभागार में प्रदेश स्तरीय आमसभा बुलाई गई है। सुबह 10 बजे से होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां आगामी आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। यह जानकारी देते हुए संघ के प्रांतीय महासचिव नरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पेड अप्रेंटिस पदों को कनिष्ठ सहायक बनाए जाने और अर्हक सेवा शिथिलीकरण के लिए जिला न्यायालय सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में शासन को स्वीकृति के लिए भेजा था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि ग्रेड वेतन 4600 पाने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अन्य विभागों में राजपत्रित प्रतिष्ठा देने का शासनादेश जारी हो चुका है, जबकि जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के संविदा कर्मियों का वेतन 2019 से नहीं बढ़ाया, जबकि न्यायालय हर वर्ष 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि का आदेश देता रहा है। इस पर भी चर्चा होगी।
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