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सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस को फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई, एजेंसी। यहां की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एनसीपी नेता बाबा

सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस को फटकार

यहां की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की हिरासत लेने के लिए सही कोशिश न करने पर शहर की पुलिस को फटकार लगाई। विशेष अदालत के जज सत्यनारायण नवान्दर ने जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस कोर्ट के जुलाई के उस आदेश का पालन न करने के लिए जारी किया गया था, जिसमें पुलिस को बिश्नोई की हिरासत लेने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि आदेश की जानबूझकर अनदेखी की गई है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों को न्यायिक आदेशों का पालन करना जरूरी है।

जब कोई सक्षम अदालत कानूनी जारी करती है, तो जांच अधिकारी की यह ज़िम्मेदारी है कि वह उसका पालन करने के लिए सच्ची और ईमानदार कोशिश करे। अनमोल बिश्नोई अभी एनआईए की जांच वाले एक दूसरे मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।

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