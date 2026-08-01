किशोरी को अगवा करने में दो महिलाओं को पांच-पांच साल की सजा

मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने दो महिलाओं को 14 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के मामले में पांच-पांच वर्ष की सजा और 12-12 हजार रुपये जुर्माना लगाया। किशोरी फरवरी 2025 में घर से भागी थी और महिलाओं ने उसे रेलवे स्टेशन से अगवा किया। बाद में किशोरी ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत की।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गुस्से में घर से भागी नगर थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी को स्टेशन से अगवा करने में दोषी दो महिलाओं को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष की सजा और 12-12 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में बरुराज थाने के हरनाही गांव की सरिता देवी और वैशाली सदर थाने के सेंदुआरी गांव की लक्ष्मी देवी शामिल है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने शुक्रवार को सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामेश्वर साह ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता प्रीति साह ने सहयोग किया。

मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, किशोरी की मां ने पिछले वर्ष 23 मार्च को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि 19 मार्च 2025 की दोपहर 12 से एक बजे के बीच उसकी 14 वर्षीय पुत्री गुस्से में घर से निकल गई। शाम चार बजे तक वह मोहल्ले में ही छिपकर रही। इसके बाद एक परिचित युवक के साथ ई-रिक्शा से शहर के एक चौक पर पहुंची। वहां से रेलवे स्टेशन गई, जहां से सरिता व लक्ष्मी उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गईं। दोनों ने उसे अहियापुर थाने के बैरिया स्थित एक मकान में बंधक बनाकर रखा। फिर शराब पिला उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। हालांकि, मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस के अनुसार, दोनों महिला व उसके गिरोह के अन्य शातिरों ने किशोरी को कोलकाता भेजने की साजिश रची थी। मौका पाकर किशोरी 22 मार्च 2025 को वहां से भाग निकली। इसके बाद मां के साथ महिला थाना पहुंची। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरिता व लक्ष्मी के विरुद्ध 23 मई 2025 को चार्जशीट दाखिल की थी。