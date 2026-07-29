गांजा बेचने वाले को मिली चार वर्ष की सजा
चतरा में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शिबू साव को एनडीपीएस मामले में 4 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। यह मामला कनौदी गांव में अवैध गांजा रखने के आरोप में दर्ज किया गया था। अभियुक्त के पास 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम पूर्णेन्दु कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस केस के अभियुक्त हंटरगंज थाना क्षेत्र के कनौदी गांव निवासी शिबू साव को 4 वर्ष का कठिन कारावास की सजा सुनाई गई। तथा 25000 जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने के एवज में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस मुकदमे के अपर लोक अभियोजक नंदलाल सिंह ने सभी गवाहो की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। सरकारी वकील ने बताया कि यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 200/ 2024 दिनांक 27 अक्टूबर 2024 का है।
लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि हंटरगंज थाना प्रभारी मनीष कुमार के बयान पर यह प्राथमिक की दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी को घटना के दिन गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त अपने दुकान में अवैध गांजा रखा हुआ है। तथा छोटा-छोटा पुड़िया बनाकर बेच रहा है। घटना के दिन थाना प्रभारी दलबल के साथ छापामारी में अभियुक्त के दुकान पहुंचे और अभी युक्त पुलिस को देखकर भागने लगा सशस्त्र बलों के द्वारा उसे पकड़ा गया पुलिस के द्वारा तलाशी लेने पर दुकान के अंदर बने काउंटर के अंदर 1 किलो 200 ग्राम गांजा बड़ामद किया गया। तत्पश्चात जप्ती सूची बनाकर प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
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