किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की कैद
राजेंद्र नगर निवासी पूरन कश्यप को अपनी रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 59,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। इस मामले में पीड़िता की गर्भवती होने की पुष्टि भी हुई।
मजबूरी का फायदा उठाकर रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक दरिंदगी करने के दोषी राजेंद्र नगर निवासी पूरन कश्यप को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह आदेश पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने दिया है। अदालत ने आरोपी पर 59 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। बहस के दौरान सरकारी वकील अरुण कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने 5 जून 2024 को थाना वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा गया है कि वह सब्जी का ठेला लगाता है।
पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जब वह काम पर बाहर जाता था तब घर खाली पाकर राजेंद्र नगर निवासी उसका रिश्तेदार पूरन कश्यप उसके घर आ जाता था। पीड़िता की असहाय स्थिति का लाभ उठाकर अरोपी ने कई महीनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता की तबीयत खराब रहने लगी। जब उसने पीड़िता को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो छह माह की गर्भवती है।न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि पीड़िता की नाबालिगता, दोषी का पीड़िता के साथ पारिवारिक रिश्तेदारी का संबंध होना तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की डीएनए रिपोर्ट में अरोपी का नवजात शिशु का जैविक पिता होना गंभीर विषय है। ऐसी स्थिति में दोषी किसी भी प्रकार की उदारता या अनुकंपा का पात्र नहीं है। अदालत ने कहा है कि समाज में बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं विधि के भय को बनाए रखने हेतु दोषी को पर्याप्त एवं कठोर दंड दिया जाना न्यायोचित है।
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