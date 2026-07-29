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गांजा संग धराए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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गांजा संग धराए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा क क क कक क क क क क क क कक कक

गांजा संग धराए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

भदोही, संवाददाता। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को जेल में बिताई गई सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। दोषी को औराई पुलिस ने गांजा के साथ पकड़ा था। एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि 30 दिसंबर 2016 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक औराई मय पुलिस बल क्षेत्र चेकिंग में रवाना हुए थे। बाबूसराय में चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति परानापुर की तरफ से महाराजगंज चौराहे की ओर पैदल आ रहा है। उसके हाथ में एक झोला है, जिसमें गांजा है। मुखबिर के इशारे पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके अभियुक्त कन्हैया यादव निवासी महराजगंज, हुसैनीपुर थाना औराई को गिरफ्तार किया।

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आरोपित को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार कोर्ट में पुलिस, मानिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष एडीजीसी माया मोहन पाण्डेय पैरवी कर रहे थे। लोकेश कुमार मिश्र, अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) भदोही ने दोषी कन्हैया यादव निवासी महाराजगंज, हुसैनीपुर को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बिताई गई कुल अवधि (11 माह 28 दिन) का कठोर कारावास एवं ₹10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा ना करने पर दोषी को सात दिनों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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