तुर्की दुष्कर्म कांड में मुकेश राय को 20 वर्ष की सजा, 55 हजार जुर्माना

मुजफ्फरपुर में पॉक्सो कोर्ट ने 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मुकेश राय को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना पिछले वर्ष 31 मई को हुई थी। किशोरी के पिता ने पहले महिला थाने में एफआईआर कराई थी जिसके बाद कार्यवाही हुई थी।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव की एक 16 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म में कोर्ट ने बुधवार को मुकेश राय को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पिछले वर्ष 31 मई की रात गिफ्ट देने के बहाने की किशोरी को घर से बुलाकर मुकेश राय ने दुष्कर्म किया था।

सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश ने नूर सुल्ताना ने यह सजा सुनाई। इससे पहले पिछले शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। अधिवक्ता मिक्की कुमारी ने इसमें उनका सहयोग किया। सजा सुनाए जाने के बाद किशोरी के पिता ने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया।

महिला थाने में कराई थी एफआईआर किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष एक जून को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 31 मई की रात मोबाइल से कॉल कर मुकेश राय उसकी पुत्री को गिफ्ट देने के बहाने घर से बुलाकर अपनी गाड़ी से ले गया। बाद में उसे पहुंचाने आया तो उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसपर उसने गाड़ी से उसे व अन्य लोगों को कुचलने का प्रयास किया। उसकी पुत्री ने बताया कि मुकेश राय सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

डीएनए टेस्ट से भी हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि पिता की अर्जी पर महिला थाने की पुलिस ने सीमेन लगे पीड़िता के कपड़े और मुकेश के खून लगे कपड़े की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट कराया था। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पिछले वर्ष 30 अगस्त को पुलिस ने टेस्ट रिपोर्ट विशेष कोर्ट में सौंपी थी। सेशन-ट्रायल के दौरान यह अहम साक्ष्य साबित हुआ।

लापरवाही में तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित तीन हुए सस्पेंड मामले में तत्कालीन तुर्की थानाध्यक्ष, एक दारोगा व एएसआई पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। इनपर आरोप था कि पीड़िता के परिजन 31 मई 2025 की रात थाना पहुंचे तो तुरंत कार्रवाई व एफआईआर की बजाय महिला थाने जाने को कहा गया। बाद में अगले दिन महिला थाने में एफआईआर हुई। पुलिस ने आरोपित मुकेश राय को गिरफ्तार करने में रुचि नहीं दिखाई थी। इस पर तत्कालीन एसएसपी सुशील कुमार ने चार जून 2025 को तत्कालीन तुर्की थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, दारोगा मंजर आलम व एएसआई मो.फरीदी को सस्पेंड कर दिया था।

घर पर बुलडोजर पहुंचा तो मुकेश ने किया सरेंडर एफआईआर के बाद मुकेश फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध जारी वारंट पर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। इसके बाद कोर्ट का आदेश लेकर पांच जून 2025 को पुलिस उसके घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची। तब उसने उसी दिन दोपहर में विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मुकेश के विरुद्ध पिछले वर्ष दो अगस्त को चार्जशीट और 16 दिसंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.