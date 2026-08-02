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कोर्ट से : 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। घटना जनवरी 2024 में हुई थी, जब आरोपी ने किशोरी को बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की।

कोर्ट से : 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना

अमरोहा, संवाददाता। 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी जमानत पर था। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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घटना का विवरण

मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा था। 25 जनवरी 2024 की शाम लगभग चार बजे गांव निवासी एक किसान की 15 वर्षीय बेटी गांव में ही सरकारी नल से पानी भरने गई थी। इसी दौरान गांव के रहने वाले जसवंत उर्फ मन्त ने चारा उठाने का बहाना बनाकर किशोरी को अपने घर बुला लिया था। वहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देख जसवंत ने उसे छत के रास्ते से भगा दिया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर हसनपुर पुलिस ने जसवंत उर्फ मन्त के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाईं थी। बाद में चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। हालांकि बाद में जसवंत उर्फ मन्त को जमानत पर रिहाई मिल गई थी।

सजा का एलान

55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक रतनलाल लोधी द्वारा की जा रही थी। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के अदालत ने पत्रावली का अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर जसवंत उर्फ मन्त को दोषी करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

सामान्य प्रश्न

अदालत ने किस मामले में सजा सुनाई?
अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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