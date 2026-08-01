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महिला की गैरइरादतन हत्या के दोषी को आठ साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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महिला की गैरइरादतन हत्या के दोषी को आठ साल की सजा

महिला की गैरइरादतन हत्या के दोषी को आठ साल की सजा

सलेमपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट कर उसकी मौत के मामले में एडीजे द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्रपाल सिंह और विजय कुमार शर्मा ने बताया कि चार दिसंबर 2013 को वादी ने सलेमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार गांव दरियापुर निवासी सुखवीर पुत्र मोहन सिंह ने उसकी मां अंगूरी देवी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।पुलिस

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ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद 14 दिसंबर 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे द्वितीय मनोज कुमार सिंह तृतीय ने आरोपी सुखवीर को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के कारावास तथा 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।--------

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