किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और 23 हजार जुर्माना

उरई। संवाददाता उरई कोतवाली क्षेत्र में बीते वर्ष 2023 में 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 23 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी (क्रिमिनल) विश्वजीत सिंह गुर्जर और ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 15 मार्च 2023 को शाम 4 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की 15 वर्षीय किशोरी सामान लेने घर से निकली थी।

इसी दौरान उसका पूर्व परिचित अमित राजपूत निवासी ग्राम केन्थी बदनपुर थाना राठ जिला हमीरपुर, हाल निवास मोनी मंदिर के पीछे गांधीनगर उरई, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया। वहां अमित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी के पिता की तहरीर पर उरई कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 14वें दिन किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी अमित राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। 23 मई 2023 को पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राजीव सिंह की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अमित राजपूत को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में कुल 23 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।