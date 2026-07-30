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आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में दस साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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गाज़ीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष की कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता की बेटी ने आरोपी की प्रताड़ना से दुखी होकर फांसी लगा ली थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में दस साल की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना मुहम्दाबाद के गांव रसूलपुर निवासी नंदलाल बिंद ने इस आशय की तहरीर दिया की उसके पड़ोसी से मुकदमे बाजी को लेकर विवाद चल रहा है। पत्नी दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई थी। उसमें पत्नी और लड़की का गवाही होनी थी। गवाही न देने के लिए गांव के ही आरोपी साहब और उसके घर की औरत आये दिन प्रताड़ित करते थे।

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6 फरवरी 2016 को आरोपी के प्रताड़ना से दुखी होकर पुत्री ने फांसी लगा ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरन्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 8 गवाहो को पेश किया। गुरुवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाते हुए आरोपी साहब को जेल भेज दिया।

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