हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
बेगूसराय के सिविल कोर्ट में एक अभियुक्त शिवम कुमार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला 2021 में हुई हत्या के मामले में दिया गया था, जहाँ विजय सिंह ने नीरज कुमार की गोली मारकर हत्या की थी।
बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। शहर के सिविल कोर्ट स्थित एडिशनल सेशन जज- द्वितीय-सह- विशेष जज एमपी व एमएलए कोर्ट में बुधवार को हत्या के मामले की सुनवाई पीठासीन न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने की। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर दोषी पाये जाने पर एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
सजा का विवरण
एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि अंडर सेक्शन 302/ 34 आईपीसी में नयागांव थाना के बलहपुर गांव निवासी रामानुज सिंह के पुत्र 25 वर्षीय शिवम कुमार को आजीवन कारावास की सुनाई गयी है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड अलग से। दंड की राशि नहीं देने पर एक साल का जेल अलग से। एपीपी ने बताया कि अंडर सेक्शन 387/ 34 आईपीसी में तीन साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अंडर सेक्शन 504/34 आईपीसी में छह माह की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड। दंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास। अंडर सेक्शन 506/ 34 आईपीसी में चार माह की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड। दंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त जेल अगल से। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
हत्या की घटना का विवरण
वर्ष 2021 में नीरज सिंह की गोली मारकर की गयी थी हत्या एपीपी ने बताया कि छह नवंबर 2021 में नया गांव थाना के बलहपुर गांव निवासी विजय सिंह उर्फ छोटी सिंह नीरज कुमार सिंह उर्फ गोलू की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। घटना उस समय हुई थी जब मृतक अपने भाई के साथ सोनापुर स्थित खेत देखने जा रहा था। मृतक का भाई अवनीश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। रिपोर्टर:मनोज सहनी
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