कोर्ट से : जहरीली शराब तैयार कर बेचने वाले दोषी को तीन साल की जेल
अमरोहा में एक अदालत ने जहरीली शराब तैयार करने के दोषी कृष्णपाल को तीन साल की सजा सुनाई। 2016 में पुलिस ने उसे अवैध शराब बनाते पकड़ा था। मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष के सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। उसे 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अमरोहा। जहरीली शराब तैयार कर बेचने वाले हसनपुर के दोषी कृष्णपाल को अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 29 दिसंबर 2016 को हसनपुर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा सतेंद्र सिंह ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के गांव करनखाल निवासी कृष्णपाल को खेत में बनी कोठरी में रेक्टीफाइड स्प्रिट मिलाकर अवैध और जहरीली कच्ची शराब तैयार करते हुए घेरा था लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। पुलिस ने मौके से दो प्लास्टिक के ड्रम से करीब 95 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट, एक जरीकैन में 20 लीटर मिलावटी कच्ची शराब, प्लास्टिक की बाल्टी, मग और कीप बरामद की थी।
पुलिस ने मौके से स्प्रिट और शराब के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में कृष्णपाल जमानत पर रिहा हो गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में विचाराधीन थी।अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने बताया कि पुलिस की बरामदगी, वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अदालत ने कृष्णपाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। मंगलवार को सजा पर सुनवाई करते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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