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अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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न्यायालय ने बरेली निवासी एक व्यक्ति को किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 4 अप्रैल 2024 को दर्ज किया गया था। आरोपी को सजा दिलाने में अभियोजक और पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद

न्यायालय ने सोमवार को अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में बरेली निवासी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला लाइनपार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने चार अप्रैल-2024 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री बिना बताए हुए घर से चली गई है। उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कहीं सुराग नहीं लग सका। जब उसने अपनी पत्नी का फोन देखा तो पता चला कि सुमित कुशवाह पुत्र गंगाराम निवासी भाट, थाना अलीगंज जिला बरेली का फोन आया था।

सुमित भी गायब था और वह अपनी मौसी के घर रहता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर लिया था। विवेचक ने पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए एवं साक्ष्यों के साथ आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश न्यायालय पोक्सो-1 करूणा सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को सजा दिलाने में अभियोजक संजीव शर्मा, विवेचक क्षेत्राधिकारी अमरीश कुमार एवं कोर्ट पैरोकार हेड कॉस्टेबल शैलेश कुमार का विशेष योगदान रहा।

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