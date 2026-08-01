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शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, दोषी को सात साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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पोक्सो एक्ट के तहत खेज़ान सैनी को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई गई। सहआरोपी गोविंद सैनी को गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में एक साल की सजा दी गई। यह घटना पहले विश्वास दिलाने के बाद हुई, जिसमें आरोपी ने शादी का झांसा दिया।

शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, दोषी को सात साल की सजा

पोक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय की अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी खजान सैनी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सहआरोपी गोविंद सैनी को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

घटना का विवरण

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि पीड़िता ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि घटना से लगभग छह माह पहले उसकी मुलाकात खजान सैनी से हुई थी। आरोपी ने उससे शादी का वादा किया और इसी भरोसे पर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। विश्वास दिलाने के लिए उसका टिक्का भी कराया, लेकिन बाद में पता चला कि वह पहले से विवाहित है।

सही समाधान की तलाश

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने यह भी कहा था कि वह उसकी छोटी बहन की शादी अपने छोटे भाई गोविंद सैनी से करा देगा। शिकायत में आरोप लगाया गया कि गोविंद सैनी ने भी उसकी बहन का शारीरिक शोषण किया। 11 जनवरी 2017 को दोनों आरोपियों ने दोनों बहनों के साथ अभद्रता की, गाली-गलौज की और शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

अदालत का निर्णय

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर खजान सैनी को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया तथा सात वर्ष के कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सहआरोपी गोविंद सैनी को गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

सामान्य प्रश्न

खजान सैनी को कितनी सजा दी गई?
खजान सैनी को सात वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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