पैसे चोरी करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा पैसे चोरी करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा

मुजफ्फरनगर मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी नौकर को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वारदात के दौरान आरोपी ने परिवार की महिला के विरोध करने पर लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया था।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के गांव करहेडा निवासी अरुण कुमार ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसके यहां आरोपी सोनू निवासी बाबूपुर थाना तुरारा जिला दुमका झारखंड चार माह से कृषि कार्य की नौकरी करता था। आरोप था कि 22 जून 2023 को उसके पिता आंनद व माता सोहनबीरी घर पर अकेली थी।

वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। रात्रि में नौकर ने अपने बाल अपचारी साथी के साथ मिलकर उसके पिता की जेब से पांच हजार रुपये चोरी कर लिए। आंख खुलने पर उसकी मां ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके मां के सिर में लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी सोनू को पांच साल की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। बाल अपचारी की फाइल अलग कर दी गई है।