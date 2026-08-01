गैंगस्टर एक्ट में तीन को दस-दस साल की सजा
बलिया, संवाददाता। करीब 22 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट में कोर्ट ने शनिवार को
बलिया, संवाददाता। करीब 22 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट में कोर्ट ने शनिवार को तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने सभी पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने एक अन्य चोरी के मामले के आरोपी को दो साल आठ माह की सजा सुनायी।नगर कोतवाली पुलिस ने शिवपुर दियर (गजरी) निवासी वशिष्ठ सिंह, वीरबहादुर सिंह और रमाशंकर सिंह के खिलाफ साल 2004 में गैंगेस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई गैंगेस्टर कोर्ट ने दोषसिद्ध पाते तीन को दस-दस साल की सजा सुनायी।
कोर्ट ने अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।इसी प्रकार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पकड़ी थाना क्षेत्र के मुजहीं निवासी सनोज को दो साल आठ माह की सजा सुनायी। कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार साल 2020 में आरोपी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया था। तहकीकात के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। इस मामले में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनायी।
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